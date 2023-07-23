شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حكام مصريين يغادرون إلى السعودية للمشاركة فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر خماسى التحكيم المصرى "محمود عاشور، ومحمود البنا، وأمين عمر، ومحمود أبو الرجال، وأحمد حسام" القاهرة متوجهين إلى السعودية لإدارة مباريات فى البطولة العربية ، والتى تنطلق فى الفترة 27 يوليو إلى 12 أغسطس المقبل بمشاركة الزمالك.

ويشارك خماسى التحكيم فى إدارة مباريات البطولة ،حيث أن الثلاثي محمود البنا وأمين عمر ومحمود عاشور ضمن حكام الساحة في القائمة ، فيما جاء الثنائي محمود أبو الرجال وأحمد حسام ضمن حكام الحكام المساعدين

ويواصل فريق الزمالك استعداداته المكثفة لخوض منافسات البطولة العربية، المقرر إقامتها فى السعودية نهاية الشهر الجارى، وخاض الفريق الأبيض مرانه صباح اليوم قبل السفر مساءً للسعودية استعدادا للبطولة.

ويعكف الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة الكولومبي أوسوريو، على تجهيز لاعبيه بالشكل الأمثل من الناحية الفنية لخوض منافسات البطولة العربية، حيث يمنح المدير الفني لاعبيه تعليمات مستمرة لتجهيزهم للمنافسات.



الحكام المصريين



الحكام فى المطار



الخماسى المصرى



حكام مصر