شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة عثمان تحتل المركز الـ19 فى بطولة العالم للسباحة باليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتلت فريدة عثمان لاعبة منتخب السباحة المركز الـ 19 فى منافسات بطولة العالم التى تقام باليابان، فى سباق 100 متر فراشة بزمن 59.09 ثانية.

بينما احتل مروان القماش المركز الـ15 في سباق 400 متر حرة ، بزمن 3.48.31 د ، بينما تأهل عبد الرحمن سامح لنصف النهائي بسباق 50 متر فراشة بزمن 23.10 ثانية .

وحققت فريدة عثمان لمصر أول ميدالية فى تاريخها ببطولات العالم للناشئين فى السباحة، حيث توجت ببرونزية بطولة العالم فى المجر وأصبحت أول مصرية تحمل رقما قياسيا عالميا فى رياضة السباحة.

ونجحت مؤخرا أيضا فى تحقيق رقم قياسي جديد، خلال منافسات سباق 50 متر فراشة ببطولة العالم للألعاب المائية المقامة بمدينة بودابست فى المجر، بعدما أنهت السباق في زمن قدره 25.38 ثانية وهو زمن إفريقي جديد، وكذلك حصولها على المركز الرابع في البطولة.