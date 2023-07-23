بين الثأر ومواصلة الهيمنة.. صدام قوي بين الأهلي وبيراميدز في الدوري الليلة.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يواجه الأهلي فريق بيراميدز، مساء اليوم الأحد، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ 28 لبطولة الدوري المصري الممتاز .

ويدخل الأهلي المباراة متسلحا باللقب الذي حسمه قبل نهاية الموسم ليضيف البطولة 43 للدورى، بينما بيراميدز ضمن المشاركة في دوري أبطال إفريقيا النسخة المقبلة، لأول مرة في تاريخه، بعد 4 مشاركات سابقة بالكونفيدرالية.

وسيدخل الأهلي مواجهة بيراميدز بهدف استعادة الانتصارات مجددا بعد التعادل الإيجابي مع حرس الحدود العائد للقسم الثاني، الأربعاء الماضي بهدف لكل فريق على استاد القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ33 من عمر المسابقة المحلية، والتى شهدت تسليم الأهلي درع الدوري رسميا.

وتمثل المباراة أهمية خاصة لدى مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، الذي يسعى بكل قوة لإنهاء الموسم محافظا على سجل الأهلي خاليا من الهزائم، حتى تكتمل فرحة حصد البطولة.

ويتربع الأهلي على قمة جدول الدوري المصري برصيد 82 نقطة، جمعها من 25 فوز و7 تعادلات، ويظل الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي هزيمة حتى الآن، حيث يمتلك مباراة أخرى مؤجلة أمام المصري تقام الأربعاء المقبل من الجولة الـ30.

على الجانب الآخر، يسعى بيراميدز، بقيادة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، لإلحاق أول هزيمة ببطل الدوري وتحقيق ما فشل فيه الآخرون على مدار 33 مباراة سابقة، معتمدا في ذلك على القوة الضاربة المتمثلة في رمضان صبحي وعبدالله السعيد، وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي، وفخري لاكاي.

ويسعى بيراميدز للثأر من الأهلي بعدما تلقى ثلاثة هزائم أمام المارد الأحمر في ثلاث مناسبات مختلفة، أولها الخسارة بثلاثية نظيفة في الدور الأول من بطولة الدوري، وخسارة نهائي كأس مصر العام الماضي بهدفين لهدف، ثم الهزيمة في مباراة السوبر المصري بهدف نظيف.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 70 نقطة، حصدها من 21 انتصارا و7 تعادلات و5 هزائم.

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - خالد عبدالفتاح

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - محمد مجدي «أفشة».

الهجوم: حسين الشحات - محمود محمد شريف - أحمد عبدالقادر.

تشكيل بيراميدز المتوقع

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي – أحمد فتحي - محمد الشيبي.

خط وسط الملعب: محمود دونجا – محمود صابر - أحمد توفيق.

خط الهجوم: مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - فخري لاكاي.

موعد المباراة

تنطلق مواجهة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين للدوري.

القنوات الناقلة

تنقل مواجهة الأهلي وبيراميدز عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورت"، يسبقها استديو تحليلي خاص بالمباراة، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.