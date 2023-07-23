إعفاء 3 أندية مصرية من خوض دور الـ64 في دوري الأبطال والكونفدرالية

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أنه تأكد إعفاء 3 أندية مصرية من خوض منافسات دور الـ64 في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن تمثل 4 أندية دولة مصر في البطولات الإفريقية للموسم الجديد (2023-2024) وهي: الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا، الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد حدد موعد قرعة الأدوار التمهيدية في مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية نسخة موسم (2023-2024)، يوم الثلاثاء المقبل.

ووفقا لموقع "يلا كورة"، فإنه سيتم إعفاء الأندية العشرة الأولى في تصنيف الـ5 سنوات الخاص بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، من المشاركة في دور الـ64 في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح الموقع أن الأهلي وبيراميدز، سيتم إعفاءهم من المشاركة في هذا الدور، وتبدأ مشاركتهم في البطولة من دور الـ32.

ويتصدر الأهلي تصنيف الـ5 سنوات الخاص بـ"كاف" برصيد 83 نقطة، بينما يأتي نادي بيراميدز في المركز العاشر بالتصنيف برصيد 35 نقطة.

وفي كأس الكونفدرالية الإفريقية، سيتم يتم إعفاء أول 12 ناديا في التصنيف ذاته، من المشاركة في دور الـ64 بالبطولة.

وأوضح الموقع أن نادي الزمالك سيتجنب المشاركة في دور الـ64 بالكونفدرالية وستبدأ مشاركته بالبطولة في دور الـ32، بينما سيشهد دور الـ64 مشاركة نادي فيوتشر الذي لا يتواجد ضمن أول 12 نادياً في تصنيف "كاف".

ويتواجد الزمالك في المركز السادس في تصنيف "كاف" برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد نادي فيوتشر في المركز 57 في التصنيف برصيد 2.5 نقطة.