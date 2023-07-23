الأهلي يختتم منافسات سباحة الأساتذة بفرع مدينة نصر

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت فعاليات بطولة اللواء علي كامل للماسترز «سباحة الأساتذة» مساء أمس السبت ، والتي أقيمت بفرع الأهلي في مدينة نصر بمجمع حمام السباحة بفرع الأهلي بمدينة نصر بعد أن أقيمت الفعاليات لمدة يومين.



أقيمت منافسات بطولة اللواء علي كامل بفرع النادي بمدينة نصر وشهدت مشاركة 17 ناديًا بتواجد 270 سباحًا وسباحة على مدار يومي 21 و22 من شهر يوليو الجاري.

وحصد النادي الأهلي لقب الكأس العام للبطولة وكأس الرجال، بينما تُوج فريق هليوبوليس بلقب كأس السيدات.

وحرص المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة رفقة المهندسة مايسة علي كامل، نجلا اللواء الراحل علي كامل على حضور منافسات البطولة بـ«أهلي مدينة نصر».

وتم اطلاق اسم الراحل علي كامل سباح النادي السابق على البطولة تخليدًا لذكراه، بعد أن تم منح أسرته درع النادي على هامش منافسات البطولة.

وشهدت البطولة إشراف كل من وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء، ومحمد علام نائب رئيس جهاز ألعاب الماء، وتامر زينهم مدير جهاز السباحة، ومحسن عبد القوي نائب مدير جهاز سباحة الأساتذة، ومحمد فرج المدرب العام، ومجدي منصور مدرب الرجال، وسحر منصور مدربة سيدات، ونظلة فيض الله مدير إداري الماسترز.

الأهلي وبيراميدز ..

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، لملاقاة ميره بيراميدز مساء اليوم الأحد في لقاء مؤجل لحساب فعاليات الدوري الممتاز .

وأنهى الفريق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمس السبت استعداداته لمباراة بيراميدز، التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

واستأنف الفريق الأحمر التدريبات بعد الحصول على راحة أول أمس الجمعة ، في الوقت الذي عقد فيه مارسل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين، لمناقشة العديد من الأمور المتعلقة بخطة الاستعداد والتجهيز للمواجهة.

وبدأ الأهلي المران بأداء فقرات بدنية وفقًا للبرنامج التدريبي الخاص بالاستعداد للمباراة، فيما خاض الحراس مرانًا قويًّا تحت إشراف ميشيل يانكون.

وكان الفريق قد تعادل مع حرس الحدود بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي مساء يوم الأحد الماضي، وتسلم بعدها الفريق درع بطولة الدوري الذي توج به.