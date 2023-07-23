الحزن يخيم على بورسعيد بعد ضياع "كأس الرابطة" .. والفريق يبدأ الاستعداد للأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - بعد ضياع حلم كأس الرابطة

الأحد 23/يوليو/2023 - 01:04 م 7/23/2023 1:04:26 PM

حالة من الحزن عمت شوارع المدينة الحرة عقب نهاية مبارة المصرى وسيراميكا كليوباترا فى كأس نهائى رابطة الأندية وضياع حلم الكأس من أبناء بورسعيد ، وتوالت ردود الفعل مباشرة عقب نهاية المباراة حيث صبت الجماهير غضبها على الجهاز الفنى بقيادة ميمى عبد الرازق وحملت الجهاز الهزيمة بسبب عدم دراسة المنافس بالشكل المطلوب وحالة الإستهتار التى ظهرت على اللاعبين والثقة بالنفس والإحتفال بالبطولة قبل بداية المباراة وأيضا وجود أخطاء كبيرة فى عدم التمركز الصحيح فى الملعب وخاصة خط الدفاع الذى كان الأسوأ ولم يؤدى المهاجمين ولاعبى الوسط المطلوب منهم بالشكل الصحيح.

وطالبت جماهير المصرى مجلس الإدارة برئاسة كامل أبو على بتصحيح الأوضاع داخل النادى والبحث مبكرا عن جهاز فنى أجنبى يبدأ فى إختيار اللاعبين ووضع خطة الإعداد للموسم الجديد والإستفادة من الإمكانيات المادية المتوافرة حاليا بالنادى ، وأيضا معاقبة المتسببن فى الهزية بهذا الشكل ، فيما أثنت الأوساط الرياضية والجماهيرية بالحضور الجماهيرى الكبير الذى زحف خلف الفريق وتحمل المشقة وساند الفريق بكل قوة وحماس وهى أبرز إيجابيات لقاء نهائى كأس الرابطة والشكل الحضارى لمدينة بورسعيد التى تزينت بأعلام النادى المصرى .

على جانب آخر حصل اللاعبون على راحة سلبية ليوم واحد فقط على أن يعاود الفريق تدريبات بمعسكره ببرج العرب إستعدادا لمواجهة النادى الأهلى مساء الأربعاء فى آخر جولات الدورى الممتاز ، ولم تصدر إدارة النادى أية بيانات تخص فريق الكرة عقب اللقاء وهل سيتم فرض عقوبات من عدمه أو الإنتظار لنهاية الموسم الكروى .