كأس العالم للسيدات.. هولندا تفوز علي البرتغال بالمجموعة الخامسة

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب هولندا لكرة القدم للسيدات فوزًا صعبًا علي نظيره البرتغالي، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات المجموعة الخامسة من FIFA Women's World Cup.

لتفتتح هولندا، التي وصلت إلى نهائيات فرنسا 2019، مشوارها في أستراليا ونيوزيلندا 2023 بفوزها 1-0 على البرتغال التي تشارك لأول مرة في كأس العالم للسيدات FIFA Women's World Cup.

وحقق سيدات منتخب هولندا الفوز بهدف نظيف علي البرتغال عن طريق اللاعبه ستيفاني فان دير في الدقيقة الـ13 من عمر المباراة، لتحصد أول 3 نقاط للطواحين.

هدف هولندا الأول جاء في الدقيقة في الدقيقة 13، رأسية ستيفاني فان دير جراجت القوية من الست ياردات سكنت الشباك بعد ركنية نفذتها شيريدا سبيتسي، تم احتساب الهدف في البداية تسللًا، إذ كانت جيل رورد تقف في موقف تسلل - لكن مراجعة VAR قضت بأنها لم تتدخل في اللعب.

ويعد هدف ستيفاني فان دير غراغت في الدقيقة 13 هو أسرع هدف يتم تسجيله في كأس العالم للسيدات 2023 FIFA حتى الآن وهو أول هدف لهولندا على الإطلاق في البطولة.

كان فريق أندريس جونكر هو الفريق المهيمن طوال الشوط الأول وأتيحت له العديد من الفرص لمضاعفة تقدمه.

بدأ الشوط الثاني بنفس الطريقة التي بدأ بها الشوط الأول. ونجحت إينيس بيريرا في إنقاذ كبير لفرصة من دانييل فان دي دونك.

حاولت البرتغال إدراك هدف التعادل، وجاءت أفضل فرصة لهم في المباراة في الدقيقة 82، عندما وجدت فاتيما بينتو المساحة في منطقة جزاء هولندا لكنها لم تنجح في التسجيل.

وتعد هذه هي ثالث مشاركة لمنتخب هولندا في كأس العالم للسيدات، حيث كانت كتيبة الطواحين حاضرة في جميع النسخ منذ عام ٢٠١٥؛ في المقابل، بينما تسجل البرتغال ظهورها الأول في كأس العالم للسيدات.

وألتقي منتخبي هولندا والبرتغال للمرة العاشرة في تاريخ المنتخبين، ولكن لقاء اليوم هو المواجهة الأولى في كأس العالم للسيدات FIFA™، بحكم أن هذه هي المشاركة الأولى لكتيبة داس كيناس في هذه المسابقة، وبالعودة إلى الماضي، فإن الحصيلة ستصبّ في مصلحة الهولنديات، اللواتي فزن في سبع مناسبات، مقابل تعادل وهزيمة.