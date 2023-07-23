القناة يفاوض أبو قير لضم سليمان عبد ربه

ياسر رشاد - القاهرة - دخل نادي القناة في مفاوضات مع نادي أبوقير للأسمدة من أجل ضم سليمان عبدربه مدافع نادي أبوقير للأسمدة لدعم خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم استعدادا للموسم القادم بدوري المحترفين.

ويتفاوض نادي القناة مع إدارة نادي اىوقير للأسمدة لضم اللاعب عن طريق عبدالرحمن غنيم وكيل اللاعب حيث من المنتظر انهاء الصفقة خلال الأيام المقبلة بعد الاتفاق على المقابل المادي بين الناديين .

وقدم سليمان عبدربه مردود جيد مع ابو قير للأسمدة الموسم الماضي تحت قيادة ايمن المزين مما جعله في اهتمام أكثر من نادي.

وانهي ابوقير للأسمدة الموسم الماضي في المركز الرابع برصيد 51 نقطة

وكان النائب طارق سعيد حسانين رئيس نادي الترسانة والمفروض من الجمعية العمومية وجه الدعوة لاتحاد الكرة لأكثر من 20% من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد المصري لكرة القدم لعقد جمعية عمومية غير عادية يوم الثلاثاء الموافق 1 اغسطس الساعة الحادية عشر ظهرا .

ويأتي هذا الاجتماع من أجل إلغاء قرار اتحاد الكرة المتضمن استحداث قسم جديد تحت مسمي القسم الثاني " أ " بما يخالف أحكام لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم.

ويكون الاجتماع صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الي الساعة الواحده ظهرا بنفس اليوم ونفس المكان ويكتمل النصتب القانوني بحضور 25% من أعضاء الجمعية العمومية.