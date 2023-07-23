نانت بقيادة مصطفي محمد يواجه أنجيه الليلة وديًا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق نانت الفرنسي لمواجهة قوية مع نظيره آنجيه وديًا اليوم الأحد، في المباراة الودية التي تجمعهما ضمن مباريات المعسكر الإعدادي للفريق للموسم الجديد 2023-2024، والتي يحتضنها ملعب هنري ميشيل المغلق.

ويسعي المدير الفني الجديد لفريق نانت بيير أريستوي ، الذي تولي تدريب الكناري خلفًا للمدرب السابق أنطوان كومباريه لتجهيز الفريق للمسوم الجديد من خلال خوض أكثر من ودية قبل إنطلاق الموسم.

موعد مباراة نانت وأنجيه

من المقرر أن تنطلق مباراة نانت ضد أنجيه مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 4:00 عصرًا بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

نانت يضم مصطفي محمد رسميًا

انضم مصطفى محمد إلى صفوف نانت الفرنسي بصورة نهائية قادمًا من جالاتا سراي التركي في الصيف الجاري، حيث قام النادي الفرنسي بتفعيل بند شراء الدولي المصري بعد دفع ما يقرب من ستة ملايين يورو.

تشكيل نانت المتوقع أمام أنجيه

حراسة المرمى: لافون.

خط الدفاع: شارل تراوري - أندريه جوتو - جان كاستيليتو - جواو فيكتور.

خط الوسط: صامويل موتوسامي - بيدرو شريفيلا.

الوسط الهجومي: ماركوس كوكو - لودوفيتش بلاس - كوينتين ميرلين.

الهجوم: مصطفى محمد.

جدير بالذكر أن فريق نانت سيبدأ الموسم الجديد بمواجهة تولوز في 12 أغسطس المقبل ضمن الجولة الأولى من مسابقة الدوري الفرنسي.