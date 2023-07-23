وزير الرياضة يهنئ أمينة عرفي بعد تتويجها ببطولة العالم للإسكواش للناشئات بأستراليا

ياسر رشاد - القاهرة - قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور، أشرف صبحي، بالتهنئة إلى أمينة عرفي لاعبة منتخب مصر للإسكواش، بعد تتويجها بلقب بطولة العالم للناشئات، بعد الفوز علي بطلة ماليزيا إيرا أزمانت بنتيجة (3-0) في المباراة النهائية، والمُقامة في أستراليا بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات.

شاهد فيديو تتويج أمينة عرفي بلقب بطولة العالم للإسكواش

صبحي: تهانينا القلبية للبطلة الشابة أمينة عرفي



قال صبحي في رسالته للاعبة: "تهانينا للبطلة الشابة أمينة عرفي على فوزها ببطولة العالم للإسكواش للناشئات في أستراليا، نعمل علي تقديم كل الدعم والمساندة للأبطال الرياضيين في جميع الألعاب".

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن اهتمام الدولة المصرية بدعم المواهب الرياضية في كل المراحل العمرية وفي مختلف الألعاب الرياضية، والعمل على تطوير برامج التدريب والتأهيل والتطوير للرياضيين، وذلك لتحقيق النجاح ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المنافسات الدولية والقارية والعربية.

والدة أمينة عرفي: أشكر وزير الشباب والرياضة على تذليل كل العقبات

من جانبها، توجهت السيدة رشا عرفي، والدة أمينة عرفي بطلة العالم لناشئي الإسكواش، رسالة شكر وتقدير إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لما بُذل من مجهودات كبيرة لحل المشكلة التي تعرضت لها اللاعبة، والعمل علي تذليل كل العقبات التي واجهت ابنتها أمينة عرفي، قبيل المشاركة ببطولة العالم، والتي توُجت بها.