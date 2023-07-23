كاف يعلن موعد إقامة قرعة تمهيدي دوري الأبطال والكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” موعد إقامة قرعة الدور التمهيدي من منافسات بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية للموسم المقبل، بمشاركة الأهلي وبيراميدز في دوري الأبطال، والزمالك وفيوتشر بالكونفدرالية.

وأشار كاف إلى مشاركة 54 ناديًا من 42 اتحادًا في بطولة دوري الأبطال بالموسم الجديد.





ومن المقرر إقامة فعاليات القرعة في تمام الثانية من ظهر يوم الثلاثاء المقبل بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في مصر.

ومن المقرر وفقًا لما أعلنه كاف مشاركة 54 ناديًا يمثلون 42 اتحادًا عضوًا في بطولة دوري الأبطال الأفريقي الوسم المقبل ، بينما يشارك يتنافس 52 ناديًا من 41 اتحادًا عضوًا في بطولة كأس الكونفيدرالية.

تتويجات الأهلي القارية..

وتمكن النادي الأهلي من رفع رصيده في قائمة الأندية الأكثر تتويجًا في العالم إلى 25 لقبًا، بعد تتويجه الأخير بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11، ليواصل مطاردة لنادي ريال مدريد الإسباني، الذي يأتي على صدارة القائمة برصيد 29 بطولة، بينما أصبح الأهلي في الترتيب أندية إيه سي ميلان الإيطالي، وإندبيندينتي وبوكا جونيورز الأرجنتينيان برصيد 18 بطولة لكل منها، ثم برشلونة الإسباني برصيد 17 بطولة.

كان الأهلي قد سبق وأن تصدر قائمة الأندية الأكثر تتويجًا في العالم في فبراير من عام 2014، بعد فوزه بكأس السوبر الأفريقي على حساب الصفاقسي التونسي، قبل أن يتخطاه ريال مدريد.

وحصد الأهلي أيضًا ببطولة دوري أبطال أفريقيا 11 مرة: 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2019/ 2020، 2020/ 2021، 2022 /2023.

كما سبق للفريق الأحمر أن توج ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 4 مرات: 1984، 1985، 1986، 1993، بينما فاز ببطولة كأس الكونفيدرالية مرة واحدة: 2014.



وحصد كأس السوبر الأفريقي 8 مرات أعوام: 2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014، 2019 /2020، 2020 /2021.

وسبق للأحمر الفوز بالكأس الأفرو آسيوية مرة واحدة عام 1989.