مانشستر سيتي يكتسح يوكوهاما بخماسية

ياسر رشاد - القاهرة - اكتسح مانشستر سيتي نظيره يوكوهاما مارينوس الياباني، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة ، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم استعدادًا للموسم المقبل.



افتتح فريق يوكوهاما أهداف المباراة في الدقيقة 27، بعدها أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 37، قبل أن يقلص مانشستر سيتي الفارق عبر لاعبه جون ستونز في الدقيقة 40، ثم جوليان ألفاريز جاء بهدف التعادل.



ثم أحرز إرلينج هالاند ثالث أهداف السيتي، قبل أن يسجل رودري هدف الفريق السماوي الرابع في الدقيقة 72، قبل أن يهز هالاند شباك الفريق الياباني مجددا في الدقيقة 90.



وتوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي بالإضافة لتحقيق كأس الاتحاد الإنجليزي، وبطولة دوري أبطال أوروبا.



فيما أحتل مارينوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الياباني برصيد 43 نقطة.