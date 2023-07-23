النصر السعودي يضم تيليس لاعب " اليونايتد"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن ناديا النصر ومانشستر يونايتد اليوم الأحد انتقال الظهير البرازيلي أليكس تيليس إلى صفوف الفريق السعودي في دوري "روشن" السعودي للمحترفين قادما من الفريق الإنجليزي حتى عام 2025.

وقال النصر، وصيف بطل الدوري السعودي، عبر تويتر: النجـم البرازيلي الدولي أليكس تيليس يوقع رسميا للعالمي.

ولم يكشف الناديان مزيدا من التفاصيل بشأن انتقال اللاعب البالغ عمره 30 عاما إلى صفوف النادي السعودي.

وقدرت وسائل إعلام قيمة الصفقة بأكثر من أربعة ملايين دولار.

وانضم تيليس إلى صفوف الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز في 2020 قادما من بورتو البرتغالي ومنذ ذلك الحين خاض 50 مباراة في كل المسابقات مع يونايتد وسجل هدفا واحدا.

ولعب تيليس الموسم الماضي على سبيل الإعارة في إشبيلية، حيث ساعده في الفوز بالدوري الأوروبي.

وقال يونايتد في بيان: نود أن نشكر أليكس على مساهماته مع النادي في آخر ثلاث سنوات ونتمنى له كل التوفيق في المستقبل.

كان النصر السعودي قد تعاقد مع سيكو فوفانا لاعب وسط لانس القادم من كوت ديفوار والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط إنتر ميلان هذا الصيف لينضم اللاعبون الثلاثة إلى النجم كريستيانو رونالدو الذي انتقل إلى الفريق مطلع العام الجاري.

وفي وقت سابق هذا الشهر، تولى البرتغالي لويس كاسترو تدريب فريق النصرلمدة عامين النصر .