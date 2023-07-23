للرد على صفقة إمام عاشور.. الزمالك يتفاوض «سرا» مع لاعب الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات سرية مع محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي، لاقناعه بارتداء القميص الأبيض خلال الفترة المقبلة.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر داخل نادي الزمالك قوله إن أحد أعضاء اللجنة الفنية في القلعة البيضاء يتفاوض "سرا" مع محمد شريف من أجل إقناعه بارتداء القميص الأبيض حال رحيله عن القلعة الحمراء وعدم تجديد عقده.

ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد شريف مع النادي الأهلي بنهاية الموسم المقبل 2023 - 2024، حيث يحق له التوقيع لأي نادِ في يناير المقبل، دون الرجوع لإدارة القلعة الحمراء.

وأضاف المصدر أن عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك تحدث مع شريف وأبلغه بوجود ترحيب جماعي بانضمامه للفريق الأبيض، حيث أكد له أنه سيتم تقديره ماليا بعقد أكبر مما يتقاضاه في الأهلي "فئة أولى" داخل الزمالك، وبجانب منحه مقدم تعاقد كاش.

وأشار إلى أن محمد شريف تحفظ على عرض الزمالك لحين حسم مصيره مع الأهلي سواء بالتجديد أو الرحيل خاصة أنه حتى هذه اللحظة لم يفاتحه أي مسؤول بتجديد عقده.

وتابع المصدر أن مسئولي الزمالك يرغبون بشدة في ضم محمد شريف بعدما منحهم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الموافقة على التعاقد معه لاقتناعه بقدراته الفنية والبدنية، بجانب رغبتهم أيضا في الرد على ضم الأهلي لإمام عاشور لاعب الفريق الأبيض سابقًا.