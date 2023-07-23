الاتحاد الإفريقي يعلن موعد قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن موعد قرعة الأدوار التمهيدية من بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية، في الموسم الجديد.

وسيمثل مصر في بطولة دوري أبطال إفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، فيما تأهل الزمالك وفيوتشر إلى بطولة الكونفدرالية.

وكان الأهلي قد توّج بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي، بينما نجح اتحاد العاصمة الجزائري في الظفر بلقب الكونفدرالية.

ومن المقرر أن تقام قرعة الأدوار التمهيدية من بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية.

ويشارك 54 ناديًا في بطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الجديد، فيما تضم الكونفدرالية 52 ناديًا.

ووفقا لموقع "يلا كورة"، فإنه سيتم إعفاء الأندية العشرة الأولى في تصنيف الـ5 سنوات الخاص بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، من المشاركة في دور الـ64 في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح الموقع أن الأهلي وبيراميدز، سيتم إعفاءهم من المشاركة في هذا الدور، وتبدأ مشاركتهم في البطولة من دور الـ32.

ويتصدر الأهلي تصنيف الـ5 سنوات الخاص بـ"كاف" برصيد 83 نقطة، بينما يأتي نادي بيراميدز في المركز العاشر بالتصنيف برصيد 35 نقطة.

وفي كأس الكونفدرالية الإفريقية، سيتم يتم إعفاء أول 12 ناديا في التصنيف ذاته، من المشاركة في دور الـ64 بالبطولة.

وأوضح الموقع أن نادي الزمالك سيتجنب المشاركة في دور الـ64 بالكونفدرالية وستبدأ مشاركته بالبطولة في دور الـ32، بينما سيشهد دور الـ64 مشاركة نادي فيوتشر الذي لا يتواجد ضمن أول 12 نادياً في تصنيف "كاف".

ويتواجد الزمالك في المركز السادس في تصنيف "كاف" برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد نادي فيوتشر في المركز 57 في التصنيف برصيد 2.5 نقطة.