جيسوس يطالب الهلال بإنجاز صفقة ميتروفيتش

ياسر رشاد - القاهرة - مازال نادي الهلال السعودي يعمل على حسم صفقة النجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش مهاجم فولهام الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي الجاري.

يستهدف نادي الهلال حسم صفقة ميتروفيتش، ويضغط مدرب الفريق، المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، على إدارة النادي السعودي، لإتمام الصفقة قبل بداية مباريات الزعيم في بطولة كأس الملك سلمان للأندية المقرر له يوم الخميس المقبل.

ميتروفيتش أنضم لصفوف فولهام في عام 2018 على سبيل الإعارة قبل أن يفعل النادي الإنجليزي بند شراءه مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

ويرغب الهلال في حسم صفقة عالمية جديدة ، بعد ضم البرتغالي روبن نيفيز من وولفرهامبتون، والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، قادما من تشيلسي، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، قادما من لاتسيو الإيطالي.

ويستهل الهلال مشواره في الموسم المقبل، في كأس الملك سلمان للأندية العربية والمقرر أن تنطلق يوم الجمعة المقبلة.

