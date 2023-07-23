إيمري عن موسى ديابي: من أهم اللاعبين الذين كنا نتابعهم

ياسر رشاد - القاهرة - عبر أوناي إيمري المدير الفني لفريق أستون فيلا، عن كامل سعادته بالتعاقد مع اللاعب موسي ديابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

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أكد إيمري في تصريحات صخفية للموقع الرسمي أستون فيلا ، كنت سعيداً جداً بالعمل الذي قمنا به الموسم الماضي، هذا الموسم كان علينا إضافة بعض اللاعبين المختلفين.

أشار إيمري :" موسى ديابي بالنسبة لي كان من أهم اللاعبين الذين كنا نتابعهم".

أضاف :" ديابي لديه خبرة اللعب في بطولات أوروبية، وأعتقد أن الصفات التي لديه واللعب في مراكز مختلفة ستمنحنا المزيد من القوة".

وأتم إيمري تصريحاته :" يابي سيساعدنا وسيحاول تحسين مستوى لعبنا في الثلث الهجومي، فهو أحياناً يلعب على الجانب الأيمن، وأحياناً في مركز رقم 10 وأيضاً كجناح أيسر".

ويستعد أستون فيلا لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الأحد في المباراة التي تقام بالولايات المتحدة الأمريكية إستعدادًا للموسم الجديد.

موعد مباراة أستون فيلا ونيوكاسيل يونايتد

من المقرر ان تنطلق المباراة مساء اليوم في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، والمملكة العربية السعودية ، و8 مساء بتوقيت الإمارات .