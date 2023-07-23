الإتفاق يستعد للإعلان عن صفقة هندرسون خلال ساعات

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الدولي الإنجليزي جوردان هندرسون ، نجم وسط فريق ليفربول في اجتياز الكشف الطبي، تمهيدا للانتقال إلى نادي الإتفاق السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي.

أكدت التقارير الصحفية الإيطالية، أن نادي الإتفاق السعودي نجح في إتمام صفقة هندرسون، ووقع اللاعب الإنجليزي على عقد لمدة ثلاث مواسم مقبلة.



الإتفاق يعلن عن صفقة هندرسون خلال ساعات



وتابعت، أن نادي الإتفاق سيعلن عن صفقة التعاقد مع هندرسون بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان الإتفاق نجح في التوصل لإتفاق نهائي مع ليفربول من أجل شراء هندرسون في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأتفق النادي السعودي مع ليفربول على كافة البنود بشأن العقد، لضم هندرسون في الصيف الجاري، وتوصل النادي مع اللاعب الإنجليزي هندرسون على كافة البنود ، ووقع على عقد لمدة 3 مواسم مقبلة.

ويصل هندرسون إلى السعودية خلال الساعات القليلة المقبلة تمهيدا للانتقال لفريقه الجديد.

