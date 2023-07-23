محرز يطير إلى النمسا للالتحاق ببعثة أهلي جدة

ياسر رشاد - القاهرة - نجح نادي أهلي جدة السعودي في إتمام صفقة الجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي، استعدادا للموسم الكروي الجديد.



أكدت التقارير الصحفية السعودية، أن رياض محرز، وقع عقدا مع ناديه الجديد أهلي جدة، بعد إجتيازه الفحص الطبي، بعد توصل النادي السعودي لإتفاق مع نظيره مانشستر سيتي حول التعاقد مع لاعبه.



ودفع أهلي جدة مبلغ 35 مليون يورو من أجل إقناع مانشستر سيتي بالتخلي عن رياض محرز، ووافق النادي السماوي على العرض.



ممحرز يطير إلى النمسا



ويطير محرز إلى معسكر أهلي جدة في النمسا غدًا الإثنين من أجل الإنضمام للفريق.

ويعمل مسوؤلو نادي أهلي جدة لإتمام أكثر من صفقة عالمية من أجل تدعيم صفوفه استعدادا لعودته للدوري السعودي للمحترفين في المسوم الجديد.



وكان أهلي جدة أعلن تعاقده بشكل رسمي مع النجم البرازيلي روبيرتو فيرمنيو مهاجم ليفربول الإنجليزي السابق بعد نهاية عقد اللاعب مع الريدز، والحارس السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي