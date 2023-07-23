تقارير تكشف رفض ماركو سيلفا عرض الهلال وأهلي جدة

ياسر رشاد - القاهرة - حسم المدرب البرتغالي ماركو سيلفا المدير الفني لفريق فولهام موقفه من العروض التي قدمت له للتدريب في الدوري السعودي.

يعمل أهلي جدة على التعاقد مع المدرب سيلفا، ودخل في مفاوضات جادة معه، من أجل قيادة الفريق الكروي، خلفا للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في الموسم الكروي الجديد.

أكدت تقارير صحفية، أن ماركو سيلفا متمسك بالاستمرار مع ناديه فولهام، ورفض الرحيل.

وتابعت، أن ماركو سيلفا قال لا لعرض أهلي جدة الذي وصل قيمته إلى 40 مليون يورو.

وأضافت أن ماركو سيلفا يريد الاستمرار مع فولهام، وأكد إلتزامه مع النادي الإنجليزي، رغم وصول عرضين سعوديين كبيرين للمدرب البرتغالي.

وتابعت، أن نادي فولهام بات قريبا من التعاقد مع اللاعب المكسيكي راؤول خيمينيز، قادما من وولفرهامبتون.

