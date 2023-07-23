نيوكاسل يعلن تعاقده مع نجم ليستر

ياسر رشاد - القاهرة - كشف نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، عن تعاقده بشكل رسمي مع هارفي بارنز لاعب ليستر سيتي في الميركاتو الصيفي.

أكد نادي نيوكاسل في بيانه الرسمي، أن النادي سعيد للإعلان عن التعاقد مع الجناح هارفي بارنز مقابل رسوم غير معلنة.



بارنز ثالث صفقات نيوكاسل



وتابع النادي الإنجليزي في بيانه أن اللاعب صاحب الـ25 عاما وقع عقدا مدته 5 سنوات مقبلة ليكون ثالث صفقات نيوكاسل هذا الصيف، بعد تعاقده مع الواعد يانكوبا مينته، ولاعب الوسط الإيطالي الدولي ساندرو تونالي من ميلان.

لعب بارنز مع ليستر 187 مباراة وحقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، ولعب مع منتخب إنجلترا، وتواجد في صدارة هدافي فريقه برصيد 13 هدفا.

من جانبه، أكد بارنز أنه سعيد بالتوقيع مع نادي مذهل مثل نيوكاسل، مؤكدًا أنه فرصة مميزة بالنسبة له للحضور والمشاركة مع فريق ناجح مثله، ويقوم بأشياء مثيرة، مضيفا أنه يشعر بالسعادة لوجوده هنا.