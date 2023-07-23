جالطة سراي يعلن دخوله في مفاوضات مع زاها

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جالطة سراي عبر موقعه الرسمي، عن التعاقد مع ويلفرد زها قادمًا من كريستال بالاس لتدعيم خط الهجوم خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري .

ونشر جالطة سراي على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" تفاصيل صفقة أرميل زها قائلا:" بدأت المفاوضات الرسمية مع لاعب كرة القدم بخصوص انتقال لاعب كرة القدم المحترف دازيت ويلفريد أرميل زها إلى نادينا.

تبحث إدارة جالطة سراي في الميركاتو الصيفي لتدعيم صفوف فريقها بالعديد من النجوم للعودة الفريق للمنافسة على منصات التتويج مرة أخري .

جالطة سراي

فضل أرميل زها عرض جالطة سراي من عروض وإغرات المالية للأندية السعودية المقدمة له خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي ، لهدف استكمال مسيرته في الدوريات الأوروبية خلال الوقت الحالي.

وفي سياق مٌتصل، تسعي إدارة ليفربول خلال الساعات القادمة في تدعيم خط الوسط بالتعاقد مع اللاعب شيخ دوكوري بعد رحيل هندرسون و فابينيو إلى الدوري السعودي.

تسعي إدارة ليفربول من تخفيض طلبات كريستال بالاس بعد طلب النادي من الريدز مبلغ صفقة 70 مليون جنيه إسترليني لبيع شيخ دوكوري.