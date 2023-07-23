جوارديولا يحدد موعد عودة دي بروين للملاعب

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض كيفين دي بروين، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، لإصابة قوية خلال مواجهة فريقه أمام إنتر ميلان، في نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي حققه لقبه السيتزين.

وكان مانشستر سيتي قد حقق الثلاثية التاريخية"الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد" خلال الموسم الماضي.

وأكد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على أن دي بروين يشعر بتحسن كبير خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن عودة اللاعب باتت قريبة للغاية.

تصريحات جوارديولا

تحدث بيب جوارديولا، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للسيتي، حيث قال: " دي بروين يشعر بتحسن كبير خلال الفترة الحالية، لكن لا أعرف مدى قدرته على المشاركة في مباراتي ضد بايرن ميونيخ وأتلتيكو مدريد الوديتين".

وتابع: "لابد أن يتدرب دي بروين أولًا، لكنه قريب جدا من العودة، سيعود قريبًا بشكل أقوى".

وقرر بيب جوارديولا وضع دي بروين ضمن القائمة المسافرة لليابان، من أجل خوض الجولة التحضيرية استعدادًا للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يواجه السيتي نظيره بايرن ميونخ، الأربعاء المقبل، بينما سيواجه اَرسنال في السادس من الشهر المقبل.

ونجح مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على يوكوهاما مارينوز، اليوم، بنتيجة كبيرة 5/2، في المباراة التي شهدها ملعب طوكيو الأولمبي الوطني.