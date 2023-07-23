سميث لاعب اَرسنال: الموسم الماضي كان صعبًا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد إيميل سميث رو، لاعب آرسنال الإنجليزي، أن الموسم الماضي كان صعبًا للغاية، بعدما تعرض لإصابة قوية، جعلته يُجري أول عملية جراحية له في حياته.

وشدد سميث على أنه بخير وسعيد بالعودة للعب مرة أخري مع اَرسنال خلال الموسم المقبل.

تصريحات سميث

تحدث إيميل سميث عن حالته بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة، فقال: "لدي شعور خلال الوقت الحالي بإنني بخير، من الجيد والرائع العودة مرة أخري للعب مع الشباب، والعودة للملعب مع زملائي بالفريق".

وتابع: "طموحي خلال الفترة المقبلة مع اَرسنال هو اللعب لدقائق أكثر هذا الموسم والمضي قدما".

وأكمل: "الموسم الماضي كان صعبا للغاية بالنسبة لي، لذلك أردت فقط البدء الآن وإثبات أن بإمكاني اللعب لهذا النادي".

وأختتم لاعب وسط اَرسنال تصريحاته: " هذه أول مرة أخضع فيها لجراحة، لذلك كان من الصعب اتخاذ هذا القرار ولكنني أجريتها، لدي سعادة أنني لا أشعر بأي ألم حاليا. سعيد للغاية لكوني جاهزا بشكل كامل".

وكان الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 22 عاما، قام بإجراء جراحة في الفخذ، بعد الإصابة التي كان يعاني منها عندما كان لاعبًا معارًا ضمن صفوف لايبزيج في 2019.