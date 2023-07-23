غيابات بالجملة للأهلي قبل لقاء بيراميدز في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الأهلى ضيفًا ثقيلا على بيراميدز في المباراة المرتقبة مساء اليوم على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الـ28 المؤجلة للدوري المصري الممتاز .
يرغب الأهلى تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء بيراميدز التي يتابعهم عشاق كرة القدم المصرية .
غيابات الأهلى لمباراة بيراميدز
يغيب عن صفوف الأهلى في لقاء بيراميدز كلا من ، بيرسى تاو، ومحمود متاولى، وعمرو السولية للإصابة،و ويغيب محمود كهربا، ومحمد أشرف، ومحمد هانى ، ومصطفى مخلوف لإسباب فنية.
ترتيب الأهلى و بيراميدز
توج المارد الاحمر بالدوري المصري الممتاز الـ43 في تاريخة ويلعب الأهلى لقاء بيراميدز وهو يمتلك 82 نقطة في المركز الأول ، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني في مركز الوصافة برصيد 70 نقطة .
موعد مباراة الاهلى وبيراميدز
من المقرر ان تنطلق المباراة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و8.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و9.30 مساء بتوقيت الإمارات .