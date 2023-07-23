الهلال بوابة مبابي لتحقيق حلمه الأكبر

ياسر رشاد - القاهرة - يتواصل الجدل حول مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، بعد الصدام القوي بين اللاعب وإدارة النادي العاصمي خلال الفترة الماضية.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يبحث التعاقد مع اللاعب خلال الصيف الحالي، لكن مغالاة العملاق الباريسي في الاستغناء عن خدمات نجمه اللامع يحول دون اتمام الصفقة.

وأشارت إلى أن الهلال السعودي يرغب في التعاقد مع الدولي الفرنسي مقابل 400 مليون يورو بعقد لمدة موسمين، بالإضافة إلى 200 مليون أخري قيمة الصفقة لباريس.

وأكدت أن اللاعب يرغب في وضع بند في تعاقده مع الهلال يسمح له بالانتقال لريال مدريد بعد الموسم الأول، والذي سيكون في الصيف المقبل من 2024.

في سياق متصل، ترددت أنباء إسبانية أن ريال مدريد كانت لديه مرونة في عدم التعاقد مع مبابي خلال الصيف الحالي، والانتظار حتى يونيو من العام المقبل 2024، لكن الأحداث المفاجئة التي شهدتها الأيام القليلة الماضية بين اللاعب وناديه، جعلت النادي الإسباني يتحرك لإنهاء الصفقة.

وحذر فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، الجهاز الفني بقيادة كارلو أنشيلوتي، واللاعبين بعدم الادلاء بأي تصريحات عن مصير مبابي واقترابه من ريال مدريد للصحافة ووسائل الإعلام.

الجدير بالذكر أن مبابي يرفض تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان خلال الفترة الحالية، حيث يرغب في الاستمرار حتى نهاية عقده، والتي ستكون في صيف 2024، ومن ثم يرحل عن العملاق الفرنسي لريال مدريد.