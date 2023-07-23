تعرف على غيابات الأهلى وبيراميدز في قمة اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد بيراميدز لمواجهة الأهلى مساء اليوم الأحد في المباراة المرتقبة على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الـ32 المؤجلة بالدوري المصري.

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غيابات بيراميدز لمباراة الاهلى

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد دعدور

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - عبد الله مجدي

خط الوسط: عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمد صادق - بلاتي توريه - هشام محمد - وليد الكرتي.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس

غيابات الأهلى لمباراة بيراميدز

يغيب عن صفوف الأهلى في لقاء بيراميدز كلا من ، بيرسى تاو، ومحمود متاولى، وعمرو السولية للإصابة،و ويغيب محمود كهربا، ومحمد أشرف، ومحمد هانى ، ومصطفى مخلوف لإسباب فنية.

ترتيب الأهلى و بيراميدز

توج المارد الاحمر بالدوري المصري الممتاز الـ43 في تاريخة ويلعب الأهلى لقاء بيراميدز وهو يمتلك 82 نقطة في المركز الأول ، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني في مركز الوصافة برصيد 70 نقطة .

موعد مباراة الاهلى وبيراميدز

من المقرر ان تنطلق المباراة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و8.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و9.30 مساء بتوقيت الإمارات .