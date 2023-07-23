شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يقرر استمرار خالد عيد مديراً فنياً للفريق الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة أسامة خليل، على بقاء خالد عيد مديرا فنيا للفريق الموسم المقبل، والعمل على بدء الاستعداد لخوض مباريات دورى المحترفين.

ومن المقرر أن يجهز خالد عيد المدير الفني للفريق خطة التعاقدات الموسم المقبل وتكوين فريق من لاعبين مميزين قادرين على العودة سريعا الى الدورى الممتاز.

وينتظر مسئولو غزل المحلة قرار مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم بموعد انطلاق مباريات دورى المحترفين الموسم المقبل وإقامة قرعة المباريات.

ويخوض فريق غزل المحلة دورى المحترفين في نسخته الأولى و الذى يضم 20 نادى وادى دجلة والسكة الحديد والقناة وبتروجت من مجموعة القاهرة، لافيينا وبترول أسيوط والنصر للتعدين ومصر المقاصة من مجموعة الصعيد، وطنطا ودكرنس وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة من مجموعة بحرى، بالإضافة إلى الثلاثى الصاعد من القسم الثالث، وهي راية ومكادى والنجوم، بالإضافة إلى حرس الحدود وأسوان الهابطة من الممتاز، وفريقا بروكسى والمصرية للاتصالات الصاعدان من الدورة الثلاثية.