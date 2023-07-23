شكرا لقرائتكم خبر عن المغربى حمزة الركراكى يصل الإسكندرية غداً للتفاوض مع الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل المغربي حمزة الركراكي مدافع فريق نهضة بركان المغربي الإسكندرية غداً، الاثنين، من أجل التفاوض مع مسئولى نادي الاتحاد السكندري والتوقيع لزعيم الثغر الموسم المقبل.

ويُجيد الركراكي اللعب فى مركز قلب الدفاع أو وسط مدافع، ويلقى اهتمام وإشادة مسئولى الاتحاد، خاصة أن اللاعب مازال صغير السن ( 26 عاماً).

وتسبب رحيل زوران المدير الفنى للاتحاد وعدم الإعلان عن المدير الفنى الجديد فى تأجيل الإعلان عن المفاوضات الرسمية مع اللاعب المغربى، إلا أن مصيلحى نجح مؤخرا فى إنهاء الإجراءات الخاصة بوصول اللاعب الإسكندرية والتفاوض معه ثم التوقيع.

ويسعى مجلس إدارة نادى الاتحاد فى حسم ملف المدير الفنى وذلك قبل الإعلان عن أسماء الراحلين أو التفاوض مع عدد من الصفقات لتدعيم الفريق.