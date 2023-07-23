شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجودو يشارك فى البطولة الأفريقية بمدغشقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المنتخب الوطني للجودو للمشاركة فى منافسات البطولة الأفريقية للشباب والناشئين، المقرر انطلاق منافساتها يوم 27 يوليو الجاري فى مدغشقر.

وتتوجه بعثة المنتخب إلى مدغشقر على دفعتين، تسافر الأولى بعد غد الثلاثاء، وتطير الدفعة الثانية الأربعاء، استعدادا للمشاركة فى البطولة القارية.

وتضم قائمة منتخب الشباب كلا من: يسري سامي (60 كجم) – عمار أبو هاشم (73 كجم) – ياسين وليد (73 كجم) – زياد الدالي (81 كجم) – علي عبد العال (81 كجم) – عمر الرملي (90 كجم) – هادي حسين (100 كجم) – عبدالله رفاعي (فوق 100 كجم) – كريم إبراهيم (فوق 100 كجم) ، وعلى مستوى اللاعبات فاطمة محمد (48 كجم) – سهيلة الزين (52 كجم) – ندى فايز (52 كجم) – تسنيم رشدي (57 كجم) – فاطمة غانم (63 كجم) – فريدة مجدي (70 كجم) – آية جاب الله (78 كجم) – فرح شرف (فوق 78 كجم).

وتضم قائمة منتخب الناشئين مؤمن علي (50 كجم) – ياسين صبرة (55 كجم) – هاني رزق (60 كجم) – محمد رمضان (60 كجم) – يوسف الكسار (66 كجم) – عمار أبو هاشم (73 كجم) – أحمد طلبة (81 كجم) – مصطفى الرملي (90 كجم) – عمر رفاعي ( فوق 90 كجم) ، واللاعبات أروى عاشور (44 كجم) – فاطمة محمد (48 كجم) – ندى فايز (52 كجم) – رقية يوسف (57 كجم) – بشرى إدريس (63 كجم) – سجدة غنيم (63 كجم) – جنى إبراهيم (70 كجم) – مريم حسن (فوق 70 كجم).

يترأس عمرو مكرم عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو بعثة منتخب الشباب، فيما يتولى أحمد صبرة رئاسة بعثة منتخب الناشئين خلال مشاركتهم في البطولة الأفريقية.

وتشهد منافسات البطولة الأفريقية للشباب مشاركة 17 منتخبا بإجمالي 138 لاعب ولاعبة مقسمين إلى 75 لاعب و63 لاعبة، فيما يشارك في بطولة أفريقيا للناشئين 18 منتخب بإجمالي 118 لاعب ولاعبة بواقع 62 لاعب و57 لاعبة.

ومن جانبه قال مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو ونائب أول رئيس الاتحاد العربي، أن المنتخب استعد بشكل جيد للمشاركة في البطولة، وأن اللاعبين لديهم إصرار على حصد المراكز الأولى وكأس البطولة.

وأضاف "مرزوق"، أن مصر تمتلك عدد كبير من العناصر المميزة على مستوى الناشئين والشباب، وأن الجهاز الفني بقيادة الأسطورة محمد رشوان اجتهد خلال الفترة الأخيرة من أجل تجهيز اللاعبين واللاعبات للمشاركة في البطولة الأفريقية.