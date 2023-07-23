شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، على رأسها سفر الزمالك إلى السعودية للمشاركة فى البطولة العربية، ومباراة الأهلى مع بيراميدز ، خروج ميارشريف من بطولة باليرمو .

الأهلى يواجه بيراميدز فى معركة البطل والوصيف بالدورى.. الليلة

يلتقي فريق الأهلي مع بيراميدز فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد الدفاع الجوي فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ28 لبطولة الدوري الممتاز والتي حسمها الأهلي لصالحه بشكل رسمي قبل أسبوعين تقريباً، حينما خسر بيراميدز من سيراميكا قبل أن يفوز الأهلي على الزمالك والمقاولون العرب بنتيجة واحدة (4_1) ثم يتعادل مع حرس الحدود في المباراة التي شهدت إستلام الأهلي درع الدوري الذي فاز به المارد الأحمر للمرة الـ43 في تاريخه.

يجهز الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، بديل مصطفى شلبى فى البطولة العربية، المقرر انطلاقها 27 يوليو الجارى وتنتهى 12 أغسطس المقبل، ويستهل فيها الأبيض مواجهاته بلقاء الاتحاد المنستيرى التونسي 28 يوليو.

المصرى يؤجل حسم مصير ميمى عبد الرازق بسبب مواجهة الأهلى

أجل مسئولو النادي المصري مناقشة مصير ميمي عبد الرازق، المدير الفني للفريق، من الاستمرار مع الفريق البورسعيدي فى الموسم المقبل أو الرحيل، وذلك بعد خسارة نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم أمام سيراميكا برباعية مقابل هدف.

سيرجى أكا يقرر فسخ تعاقده مع الإسماعيلى

استقر الإيفوارى سيرجى أكا، لاعب وسط الإسماعيلي، على فسخ تعاقده مع الدراويش والاكتفاء بهذه الفترة، مستخدماً الشرط الجزائي فى عقده البالغ 2.5 مليون جنيه.

أمينة عرفي تتوج ببطولة العالم لناشئات الإسكواش للعام الثانى على التوالى