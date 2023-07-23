شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، على رأسها سفر الزمالك إلى السعودية للمشاركة فى البطولة العربية، ومباراة الأهلى مع بيراميدز ، خروج ميارشريف من بطولة باليرمو .
الأهلى يواجه بيراميدز فى معركة البطل والوصيف بالدورى.. الليلة
يلتقي فريق الأهلي مع بيراميدز فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد الدفاع الجوي فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ28 لبطولة الدوري الممتاز والتي حسمها الأهلي لصالحه بشكل رسمي قبل أسبوعين تقريباً، حينما خسر بيراميدز من سيراميكا قبل أن يفوز الأهلي على الزمالك والمقاولون العرب بنتيجة واحدة (4_1) ثم يتعادل مع حرس الحدود في المباراة التي شهدت إستلام الأهلي درع الدوري الذي فاز به المارد الأحمر للمرة الـ43 في تاريخه.
المصرى يؤجل حسم مصير ميمى عبد الرازق بسبب مواجهة الأهلى
سيرجى أكا يقرر فسخ تعاقده مع الإسماعيلى
أمينة عرفي تتوج ببطولة العالم لناشئات الإسكواش للعام الثانى على التوالى
توجت البطلة المصرية أمينة عرفي، ببطولة العالم لناشئي الإسكواش المقامة حالياً في مدينة ملبورن الأسترالية، وذلك للعام الثاني على التوالي لتحتفظ باللقب.
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