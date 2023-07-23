شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الأهلى مع صافرة محمود ناجى قبل الظهور الخامس أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة إدارة مباراة الأهلى وبيراميدز، المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين، والتي تقام باستاد الدفاع الجوى، إلى الحكم محمود ناجى.

ويتكون الطاقم التحكيمى للمباراة من محمود ناجى حكما للساحة، ويعاونه تامر رشاد ونور سعيد حكمين مساعدين، وصبري إبراهيم حكما رابعا، وعبد العزيز السيد للفيديو، بالإضافة إلى هاني خيري مساعد حكم فيديو.

وتٌعد مباراة بيراميدز هي الرابعة التي يتولى ناجى إدارتها للفريق الأحمر، حيث سبق وأدار 3 مباريات للأهلى انتهت اثنتان بفوز الأهلى، وواحدة بالتعادل السلبى.

المباراة الأولى جمعت الأهلى مع النصر و فاز الأهلى بخماسية نظيفة موسم 2017/2018 ، المواجهة الثانية كانت أمام المقاولون العرب موسم 2020/2021 و انتهت بفوز الأهلى 3/2 ، بينما كانت أخر مباراة يديريها محمود ناجى للفريق كانت أمام الجونة انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين في كأس الرابطة العام الماضى .