شكرا لقرائتكم خبر عن كولر لا يعرف الخسارة أمام بيراميدز قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواجهة قوية يخوضها السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عندما يقود فريقه في الثامنة والنصف مساء اليوم، الأحد، أمام بيراميدز، باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات اللقاء المؤجل من الجولة الـ28 لبطولة الدوري الممتاز.

يخوض الأهلي لقاء الليلة بعدما حسم بطولة الدوري لصالحه بشكل رسمي قبل أسبوعين تقريباً حينما خسر بيراميدز من سيراميكا قبل أن يفوز الأهلي على الزمالك والمقاولون العرب بنتيجة واحدة (4_1) ثم يتعادل مع حرس الحدود في المباراة التي شهدت استلام الأهلي درع الدوري الذي فاز به المارد الأحمر للمرة الـ43 فى تاريخه.

ويتربع الأهلي على قمة لدوري برصيد 82 نقطة جمعها من 32 مباراة، فاز في 25 وتعادل فى 7 ولم يخسر أى مباراة، وسجل الأهلي 63 واستقبلت شباكه 10 أهداف ليكون المارد الأحمر هو صاحب أقوى خط هجوم وأفضل دفاع حتى الآن.

يدخل بيراميدز مباراة الليلة فى المركز الثاني برصيد 70 نقطة جمعها من 33 مباراة، فاز في 21 مباراة وتعادل فى 7 وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبو الفريق السماوي 55 هدفاً وأستقبلت شباكهم 24.

وجاءت مواجهات كولر أمام بيراميدز كالتالي: