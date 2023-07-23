شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدًا لليوم السابع.. 26 لاعبًا فى قائمة الزمالك بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، قائمة اللاعبين المسافرين إلى السعودية للمشاركة فى البطولة العربية، المقرر انطلاقها من 27 يوليو الجاري وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل، وجاءت القائمة تأكيدًا لما نشره الخليج 365، أمس السبت. وتضم قائمة الزمالك كلاً من: وتضم قائمة الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثى - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حاتم سكر – محمد طارق – أحمد فتوح – مصطفى الزنارى – حمدى علاء. فى الوسط: محمود شيكابالا - أحمد زيزو - محمد أشرف روقا - يوسف أوباما – سيد نيمار – أحمد ايشو – إبراهيما نداى – نبيل عماد دونجا – عمرو السيسى – أحمد زكى، محمد حسام بيسو. فى الهجوم: سيف الدين الجزيرى – ناصر منسى – علي ياسر. ومن المنتظر أن تطير بعثة فريق الزمالك إلى السعودية فى السابعة والنصف مساءً. ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الاثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر يوم 3 أغسطس.

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