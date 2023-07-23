شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ياسين يتأهل لدور الـ64 الرئيسى فى بطولة العالم للسلاح بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل محمد ياسين، لاعب منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة، للدور الـ64 الرئيسي في بطولة العالم للمبارزة للثلاثة أسلحة للرجال والسيدات، والتي تستضيفها مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 22 حتى 31 يوليو الجاري.

واستطاع محمد ياسين التأهل لدور الـ64 الرئيسي بعد تحقيقه العلامة الكاملة في دور المجموعات بالمجموعة العاشرة بتحقيق 6 انتصارات على لاعبي ‎الكونغو الديمقراطية وقيرغستان وكوريا والأردن والإمارات وأذربيجان.

‏‎وضمت قائمة منتخب سلاح سيف المبارزة رجال:" أحمد السيد ومحمد السيد ومحمد ياسين ومحمود السيد".

‏‎ويشرف على فريق سلاح الشيش فاليرو اسبرومتني وماهر حمزة، بينما يشرف على فريق سلاح سيف المبارزة المدير الفني سيد سامي وسامح مجدي.

ويترأس بعثة منتخب مصر كل من: طارق الحسيني نائب أول رئيس الاتحاد المصري للسلاح وميرفت حسنين عضو مجلس إدارة الاتحاد، كما يرافق البعثة كل من: أيمن غنيم مدير إداري المنتخب ومحمد الجمال أخصائي الاحمال ومحمد الششتاوي طبيب الفريق واسلام سعيد مندوب البنك الأهلي.

ويحضر منافسات البطولة عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح بصفته نائب الاتحاد الدولي.