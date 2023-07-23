شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يبدأون التجمع فى مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ لاعبو فريق الكرة الأول بنادى الزمالك التجمع بمطار القاهرة الدولى، استعدادًا لرحلة السفر إلى السعودية للمشاركة فى البطولة العربية، المقرر انطلاقها 27 يوليو الجارى وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل.

وأبلغ الجهاز الإدارى لاعبى الفريق بالتجمع فى مطار القاهرة الساعة السادسة مساءً، على أن تقلع الطائرة فى السابعة والنصف، لتتوجه إلى السعودية.

واستقر الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى على قائمة تضم كلاً من..

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم

الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثى - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حاتم سكر – محمد طارق – أحمد فتوح – مصطفى الزنارى – حمدى علاء.

فى الوسط: محمود شيكابالا - أحمد زيزو - محمد أشرف روقا - يوسف أوباما – سيد نيمار – أحمد ايشو – إبراهيما نداى – نبيل عماد دونجا – عمرو السيسى – أحمد زكى.

فى الهجوم: سيف الدين الجزيرى – ناصر منسى – علي ياسر.

وتأتى مواعيد مباريات الزمالك كالتالى.. الزمالك × الاتحاد المنستيرى ـ 28 يوليو ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.. الزمالك × الشباب ـ 31 يوليو ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.. الزمالك × النصر ـ 3 أغسطس ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.