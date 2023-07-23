شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يناقش عروض مابولولو مع طارق العشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مسئولو نادى الاتحاد السكندرى العروض التى تلقاها الأنجولى مابولولو مهاجم الفريق مع طارق العشرى المدير الفنى الجديد لسيد البلد، والذى تولى المهمة خلفاً للصربي زران مانولوفيتس.

ويرغب مسئولو الاتحاد فى حسم موقف مابولولو مع زعيم الثغر بعد تلقى اللاعب أكثر من عرض، ولكن تم تأجيلها لحين حسم ملف المدير الفنى الجديد، ليتم التنسيق بين الجميع لاتخاذ القرار النهائى فى هذا الملف.

فى سياق متصل، أعلن مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى التعاقد مع المدير الفني طارق العشرى لقيادة الفريق خلفا للصربى زوران مانولوفيتش الذى تم توجيه الشكر له .

واستقر طارق العشري، على جهازه المعاون خلال المرحلة القادمة في قيادة سيد البلد، وجاء الجهاز المعاون للعشري طبقا لاختياراته والتي يعتمد عليها دائما مع كل الفرق التي يتولى قيادتها الفنية ويتشكل الجهاز المعاون من كلا من: