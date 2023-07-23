شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ أمينة عرفي بعد تتويجها ببطولة العالم لناشئات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أمينة عرفي لاعبة منتخب مصر للاسكواش، بعد تتويجها بلقب بطولة العالم للناشئات، بعد الفوز على بطلة ماليزيا إيرا أزمانت بنتيجة (3-0) فى المباراة النهائية التى جمعتهما فى أستراليا بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات.

وقال صبحي فى رسالته للاعبة، "تهانينا للبطلة الشابة أمينة عرفي على فوزها ببطولة العالم للإسكواش للناشئات فى أستراليا، نعمل على تقديم كل الدعم والمساندة للأبطال الرياضيين في جميع الألعاب".

وأشار وزير الشباب والرياضة إلي اهتمام الدولة المصرية بدعم المواهب الرياضية في كافة المراحل العمرية وفى مختلف الألعاب الرياضية، والعمل على تطوير برامج التدريب والتأهيل والتطوير للرياضيين، وذلك لتحقيق النجاح ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المنافسات الدولية والقارية والعربية.

من جانبها، توجهت السيدة رشا عرفي، والدة أمينة عرفي بطلة العالم لناشئي الاسكواش، برسالة شكر وتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لما بُذل من مجهودات كبيرة لحل المشكلة التي تعرضت لها اللاعبة، والعمل على تذليل كافة العقبات التي واجهت ابنتها أمينة عرفي، قبيل المشاركة بيطولة العالم، والتي توُجت بها.