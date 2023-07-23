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الجوكر ومصطفى فتحى وإبراهيم عادل فى تشكيل بيراميدز لمواجهة الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لبيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل باستاد الدفاع الجوى، فى اللقاء المؤجل من الجولة 28 من بطولة الدوري.

 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي  

 

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ 

 

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - إبراهيم عادل - محمود صابر - أحمد فتحي  

 

خط الهجوم: فخري لاكاي 

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء: يوسف نادر - محمد سامي - يوسف شعبان - محمود دونجا - أوجو صامويل - محمود أوكا - سيف عزت - إبراهيم شتا - محمود جمال.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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