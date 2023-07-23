شكرا لقرائتكم خبر عن الجوكر ومصطفى فتحى وإبراهيم عادل فى تشكيل بيراميدز لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لبيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل باستاد الدفاع الجوى، فى اللقاء المؤجل من الجولة 28 من بطولة الدوري.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ
خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - إبراهيم عادل - محمود صابر - أحمد فتحي
خط الهجوم: فخري لاكاي
ويتواجد على مقاعد البدلاء: يوسف نادر - محمد سامي - يوسف شعبان - محمود دونجا - أوجو صامويل - محمود أوكا - سيف عزت - إبراهيم شتا - محمود جمال.
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