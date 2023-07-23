شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على بيراميدز فى القيمة التسويقية قبل مواجهة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواجهة قوية تجمع الأهلي وبيراميدز فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات اللقاء المؤجل من الجولة الـ28 لبطولة الدوري الممتاز، وتبلغ القيمة التسويقية للأهلى 29.55 مليون يورو، بينما تساوى القيمة التسويقية لبيراميدز 18.43 مليون يورو.



الأهلى وبيراميدز

ويخوض الأهلي لقاء الليلة بعدما حسم بطولة الدوري لصالحه بشكل رسمي قبل أسبوعين تقريباً حينما خسر بيراميدز من سيراميكا قبل أن يفوز الأهلي على الزمالك والمقاولون العرب بنتيجة واحدة (4_1) ثم يتعادل مع حرس الحدود في المباراة التي شهدت استلام الأهلي درع الدوري الذي فاز به المارد الأحمر للمرة الـ43 فى تاريخه.

ويتربع الأهلي على قمة لدوري برصيد 82 نقطة جمعها من 32 مباراة، فاز في 25 وتعادل فى 7 ولم يخسر أى مباراة، وسجل الأهلي 63 واستقبلت شباكه 10 أهداف ليكون المارد الأحمر هو صاحب أقوى خط هجوم وأفضل دفاع حتى الآن.

يدخل بيراميدز مباراة الليلة فى المركز الثاني برصيد 70 نقطة جمعها من 33 مباراة، فاز في 21 مباراة وتعادل فى 7 وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبو الفريق السماوي 55 هدفاً وأستقبلت شباكهم 24.