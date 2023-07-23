شكرا لقرائتكم خبر عن مندوبون من فرنسا والبرتغال وألمانيا باستاد الدفاع الجوى لمتابعة إبراهيم عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بنادي بيراميدز عن تلقي النادي عدة عروض رسمية خلال الساعات الماضية من جانب العديد من الأندية الأوروبية لطلب الحصول على خدمات لاعب الفريق وقائد المنتخب الأولمبي المصري إبراهيم عادل.

وقال المصدر، إن النادي تلقى عروضا للاعب من جانب أحد الأندية الفرنسية وآخر من البرتغال وفريق ثالث من ألمانيا.

وشدد المصدر على أن الأندية الثلاثة يتواجد لها مندوبين في استاد الدفاع الجوي لمتابعة إبراهيم عادل في مباراة الأهلي بالدوري.

وتألق لاعب بيراميدز بشكل واضح في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالمغرب وحصد جائزة أفضل لاعب في القارة، وساهم في وصول الفراعنة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس الصيف المقبل.

وكان البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لبيراميدز، أعلن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل باستاد الدفاع الجوى، فى اللقاء المؤجل من الجولة 28 من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - إبراهيم عادل - محمود صابر - أحمد فتحي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: يوسف نادر - محمد سامي - يوسف شعبان - محمود دونجا - أوجو صامويل - محمود أوكا - سيف عزت - إبراهيم شتا - محمود جمال.