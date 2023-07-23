شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى السعودية (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إلى مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك استعدادا لسفرها إلى المملكة العربية السعودية.

وذلك في السابعة والنصف من مساء اليوم الأحد على متن الرحلة رقم NP 101 المتجهة إلى الطائف وعلى متنها 150 راكبا، وتغادر الطائرة من صالة السفر رقم 1 بمبنى الركاب رقم 1 وكان فريق من مطار القاهرة قد استقبل أعضاء البعثة وقام بتسهيل إنهاء إجراءات سفرهم إلى السعودية للمشاركة فى البطولة العربية، المقرر لها يوم 27 يوليو الجارى وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل، وخاض الفريق الأبيض مرانه الختامي اليوم قبل رحلة السفر إلى السعودية.

واستقر الجهاز الفنى للفريق على استبعاد كل من مصطفى شلبى وعبد الله جمعة من رحلة السفر إلى السعودية، للمشاركة فى البطولة العربية، بسبب عدم الجاهزية، ويعانى مصطفى شلبى من كسر فى شظية القدم أبعده عن المشاركة فى مباريات الفريق الأبيض طوال الفترة الماضية، كما يواصل عبد الله جمعة التأهيل.

كما استقر الجهاز الفنى للزمالك على استبعاد كل من البنينى سامسون أكينولا والمغربى أحمد بلحاج ومحمود شبانة، وفقًا للرؤية الفنية للخواجة الكولومبى الذى طلب الاستغناء عن اللاعبان.

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم كشف عن جوائز البطولة والتي تبلغ 10 ملايين دولار، حيث سينال الفائز باللقب 6 ملايين دولار، ووصيفه على 2.5 مليون دولار، مقابل 200 ألف دولار للأندية التي ستصل إلى الدور نصف النهائي.

وتأتى مواعيد مباريات الزمالك كالتالى.. الزمالك × الاتحاد المنستيرى ـ 28 يوليو ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.. الزمالك × الشباب ـ 31 يوليو ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.. الزمالك × النصر ـ 3 أغسطس ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.







