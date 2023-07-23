شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: الأهلى بيتحدى نفسه وكولر عايز ياخد الدوري بلا هزيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، أن الأهلى أصبح يتحدى نفسه فقط فهو الأقوى هجوميا ودفاعيا، قبل مواجهة بيراميدز بعد قليل باستاد الدفاع الجوي، والمؤجلة من الأسبوع الثامن والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وقال أحمد حسن، فى تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس: "الأهلى بقى بيتحدى نفسه لأنه الفريق الأقوى هجوميا والأقوى دفاعيا وحسم اللقب بكل جدارة ويسعى فقط لمزيد من الأرقام".

وأضاف الصقر، "كولر داخل المباراة بهدف مواصلة الانتصارات وعدم الهزيمة خلال هذه المباراة والمصرى القادمة للخروج بدورى بلا هزيمة".

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراته أمام بيراميدز بعد قليل باستاد الدفاع الجوي، والمؤجلة من الأسبوع الثامن والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى، خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم الدبيس فى الدفاع، مروان عطية ومحمد فخري وأفشة فى الوسط، ومحمد الضاوي كريستو وطاهر محمد طاهر ومحمد شرف فى الهجوم.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - إبراهيم عادل - محمود صابر - أحمد فتحي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتكون الطاقم التحكيمى للمباراة من محمود ناجى حكما للساحة، ويعاونه تامر رشاد ونور سعيد حكمين مساعدين، وصبري إبراهيم حكما رابعا، وعبد العزيز السيد للفيديو، بالإضافة إلى هاني خيري مساعد حكم فيديو.