شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اختبارات الناشئين والبراعم بنادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم الأحد داخل نادي الزمالك اختبارات كرة القدم لاختيار الناشئين والبراعم، استعدادا للموسم الرياضي الجديد، وأقيمت اليوم اختبارات مواليد 2009 و 2010 و 2011، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، وشهدت حضور كبير من جانب المواهب من جميع محافظات مصر، تحت إشراف لجان فنية خاصة من مدربى قطاع الناشئين والبراعم بالنادى.

وحرص على التواجد اليوم، طارق يحيى مدير المدرسة الأساسية "البراعم" والمشرف العام على الاختبارات، وشكري حسن المدير الإداري لقطاع الناشئين، وحسن بصري وسيد سلامة و تامر وحيد مراد أعضاء اللجنة الفنية، بجانب أسامة حسن نائب مدير المدرسة الأساسية.

ومن المقرر أن تستكمل غداً الاثنين الاختبارات وفقًا للمواعيد التي تم إعلانها مسبقًا.

و فيما يلي مواعيد الاختبارات: -

الأحد 23 و 30 يوليو، مواليد 2009 و 2010 و 2011.

_ الإثنين 24 و 31 يوليو، مواليد 2007 و 2008 و 2012 و 2013.

_ الثلاثاء 25 يوليو و 1 أغسطس، مواليد 2005 و 2006 و 2014 و 2015.

_ الأربعاء 26 يوليو و 2 أغسطس، مواليد 2003 و 2004 .