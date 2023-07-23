شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: كولر عمل اللامنطق فى كرة القدم ونجح.. وطاهر مهاجم أفضل من الوينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد فضل، نجم الأهلى السابق، أن طاهر محمد طاهر عندما يلعب في مركز المهاجم يؤدي أفضل بكثير من الوينج، وكولر سيغير في اللاعبين ولكن الطريقة كما هى.

وقال محمد فضل، في تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس: "كولر عمل اللامنطق في كرة القدم وهو الروتيشن في كل المراكز، ولكن نجح فيه بشكل مميز والفريق بيقدم كرة حلوة بغض النظر عن اللاعبين".

وأضاف فضل: "أنا لعبت مع طاهر محمد طاهر وهو أفضل في مركز المهاجم أكثر من الوينج، لأن الوينج يحتاج مهارات كثيرة وطاهر لا يمتلك هذه المهارات ولكنه قوى جدا وهجام لذلك هو في مركز المهاجم أفضل".

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراته أمام بيراميدز بعد قليل باستاد الدفاع الجوي، والمؤجلة من الأسبوع الثامن والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى، خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم الدبيس فى الدفاع، مروان عطية ومحمد فخري وأفشة فى الوسط، ومحمد الضاوي كريستو وطاهر محمد طاهر ومحمد شرف فى الهجوم.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - إبراهيم عادل - محمود صابر - أحمد فتحي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتكون الطاقم التحكيمى للمباراة من محمود ناجى حكما للساحة، ويعاونه تامر رشاد ونور سعيد حكمين مساعدين، وصبري إبراهيم حكما رابعا، وعبد العزيز السيد للفيديو، بالإضافة إلى هاني خيري مساعد حكم فيديو.