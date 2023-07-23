شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى البدري وعربي بدر ثنائي الأهلي يقتربان من الانضمام لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مصطفى البدري وعربي بدر ثنائي الأهلي من الانضمام إلى نادي سموحة، المهتم بالتعاقد مع اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تقديم عرض إلى القلعة الحمراء للتعاقد مع الثنائي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وعاد مصطفى البدري إلى الأهلي بعد انتهاء إعارته إلى فيوتشر لمدة موسمين، بينما عاد عربي بدر إلى الأهلي بعد نهاية إعارته إلى طلائع الجيش في الموسم الماضي.

ويهتم أكثر من نادي بضم مصطفى البدري مثل سموحة وسيراميكا وزد، ولكن يعد سموحة هو الأقرب لضم اللاعب، فى ظل العلاقات الطيبة التي تربط فرج عامر رئيس النادي السكندري مع مسئولي النادي الأهلي، والتعاون المثمر من جانب الطرفين في تبادل اللاعبين.

كما يهتم أكثر من نادي بضم عربي بدر بعد انتهاء إعارته إلى طلائع الجيش مثل سموحة وزد ولكن يعد انتقاله إلى سموحة هو الأقرب حتى الآن.