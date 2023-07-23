شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو العلا: لو تولى باتشيكو بيراميدز من بدرى كان الوضع اختلف كثيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد أبو العلا، نجم الزمالك السابق، أن البرتغالى جايمى باتشيكو، مدرب فريق بيراميدز، من المدربين المميزين، ولو كان مع بيراميدز من بدرى لكن الوضع اختلف كثيرا.

وقال محمد أبو العلا، في تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس: "لو باتشيكو تولى مسئولية بيراميدز من بدري كان الوضع اختلف، ويحتاج فقط للصبر وسيغير الوضع ويقرب الفريق من البطولات".

وأضاف أبو العلا: "مباراة الأهلي هي أفضل تجهيز لبيراميدز قبل دوري أبطال أفريقيا، وبيراميدز يضم العديد من اللاعبين الموهوبين".

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى، خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم الدبيس فى الدفاع، مروان عطية ومحمد فخري وأفشة فى الوسط، ومحمد الضاوي كريستو وطاهر محمد طاهر ومحمد شرف فى الهجوم.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - إبراهيم عادل - محمود صابر - أحمد فتحي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتكون الطاقم التحكيمى للمباراة من محمود ناجى حكما للساحة، ويعاونه تامر رشاد ونور سعيد حكمين مساعدين، وصبري إبراهيم حكما رابعا، وعبد العزيز السيد للفيديو، بالإضافة إلى هاني خيري مساعد حكم فيديو.