شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يبقى قيود انتقالات المدربين فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقر مسئولو اتحاد الكرة ، فى لائحة الموسم الجديد، استمرار الشروط التى تحد من تغيير المدربين وانتقالاتهم بشكل عشوائي بين الأندية، بحيث لن يسمح للمدير الفني المتعاقد مع نادٍ أن يتولى مسئولية نادٍ آخر حال فسخ التعاقد من جانبه، ويسمح له بالتعاقد مع نادٍ آخر إذا تم الاستغناء عنه وذلك بحد أقصى ناديين اثنين فقط.
ووفقا للائحة المقرر إعلانها خلال أيام، يجب على النادي الذي يقوم بتغيير مديره الفنى إثبات الطرف الفاسخ للتعاقد قبل توثيق عقد المدير الفني الجديد.
كما يدرس مسئولو اتحاد الكرة إلغاء قائمة الانتظار فى لائحة الموسم المقبل، والتى تسمح بقيد 3 لاعبين فى قائمة الانتظار من المستمرة عقودهم حتى قبل نهاية فترة التسجيل الثانية، ولا يسمح لهم بالمشاركة فى المباريات إلا بعد إضافتهم ضمن العدد الأساسي أثناء فترة قيد.
واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على فتح باب القيد للموسم الجديد 27 يوليو الجارى، على أن يتم إخطار الأندية خلال الساعات المقبلة بشروط ولائحة القيد للموسم الجديد.
وكان هناك اتجاه داخل المجلس لتأجيل فتح باب القيد حتى أول أغسطس المقبل، إلا أن المجلس قرر بشكل رسمي فتح القيد 27 يوليو الجارى بشكل نهائي.
وينتهي الموسم الحالي من الدورى والذى توج الأهلى بلقبه يوم 26 يوليو الجارى، لذا تم الاستقرار على فتح القيد عقب 24 ساعة من انتهاء الدوري وفقا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
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محمد يوسف
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