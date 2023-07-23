حافلة بيراميدز تصل الدفاع الجوي استعدادًا لمباراة الأهلى

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت حافلة فريق نادي بيراميدز إلى ستاد الدفاع الجوي استعدادا لخوض مباراة الأهلي في الجولة الـ28 في الدوري المصري الممتاز.

ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز في الثامنة والنصف من مساء اليوم في اللقاء المؤجل من الجولة ٢٨ لبطولة الدوري.

وكان في استقبال الفريق لدى وصوله الملعب أطفال مؤسسة أهل مصر لحروق الأطفال في مبادرة مجتمعية ينظمها بيراميدز باستمرار في إطار دوره المجتمعي.

قائمة بيراميدز لمباراة الأهلى

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - يوسف نادر - عبدالرحمن أيمن

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمد سامي - يوسف شعبان

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - إبراهيم عادل - محمود صابر - محمود أوكا - سيف عزت - إبراهيم شتا - أوجو صامويل

خط الهجوم: فخري لاكاي - محمود جمال