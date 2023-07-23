محمد ياسين يتأهل لدور الـ64 الرئيسي في بطولة العالم للسلاح بإيطاليا

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل محمد ياسين لاعب منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة للدور ال64 الرئيسي في بطولة العالم للمبارزة للثلاث أسلحة للرجال والسيدات، والتي تستضيفها مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 22 حتى 31 يوليو الجاري.

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واستطاع محمد ياسين التأهل لدور ال64 الرئيسي بعد تحقيقه العلامة الكاملة في دور المجموعات بالمجموعة العاشرة بتحقيق 6 انتصارات على لاعبي ‎الكونغو الديمقراطية وقيرغستان وكوريا والأردن والإمارات وأذربيجان.

قائمة منتخب سلاح سيف المبارزة في بطولة العالم

‏‎وضمت قائمة منتخب سلاح سيف المبارزة رجال:" أحمد السيد ومحمد السيد ومحمد ياسين ومحمود السيد".

‏‎ويشرف على فريق سلاح الشيش فاليرو اسبرومتني وماهر حمزة، بينما يشرف على فريق سلاح سيف المبارزة المدير الفني سيد سامي وسامح مجدي.

ويترأس بعثة منتخب مصر كل من: طارق الحسيني نائب أول رئيس الاتحاد المصري للسلاح وميرفت حسنين عضو مجلس إدارة الاتحاد، كما يرافق البعثة كل من: أيمن غنيم مدير إداري المنتخب ومحمد الجمال أخصائي الاحمال ومحمد الششتاوي طبيب الفريق واسلام سعيد مندوب البنك الأهلي.

ويحضر منافسات البطولة عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح بصفته نائب الاتحاد الدولي.